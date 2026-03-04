Avellino celebra la “Giornata dei Giusti dell’Umanità” con Le Quattro Stagioni di Vivaldi

La memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro. Con questo spirito la Prefettura e la Questura di Avellino celebrano la Giornata dei Giusti dell’Umanità, un appuntamento che richiama il valore universale del coraggio morale e dell’impegno civile di quanti, anche nei momenti più bui della storia, hanno scelto di difendere la dignità umana.

Venerdì 6 marzo, alle ore 11.00, il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo ospiterà il concerto “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, una delle pagine più celebri del repertorio musicale internazionale, fortemente voluto fal Prefetto e dal Questore della provincia di Avellino.

Protagonista dell’esecuzione sarà l’orchestra I Filarmonici di Napoli, con la partecipazione del violino solista e concertatore Fabrizio Falasca, interprete di riconosciuta sensibilità e prestigio.

“La scelta di accompagnare la commemorazione con un momento musicale di così alto profilo – spiega il Prefetto Rossana Riflesso – intende offrire un’occasione di raccoglimento e riflessione condivisa, nella consapevolezza che l’arte rappresenta uno dei linguaggi più potenti per trasmettere valori universali. La Giornata dei Giusti dell’Umanità costituisce un momento di alto significato civile: ricordare chi ha saputo opporsi all’ingiustizia, spesso a rischio della propria vita, significa riaffermare il primato dei principi fondamentali su ogni forma di sopraffazione”.