Unicusano Avellino Basket, il pregara di questa sera contro la Ferraroni Ju.Vi. Cremona

Nel sabato santo di Pasqua l’Unicusano Avellino Basket ritorna a calcare il parquet del PalaDelMauro alle 20.00, per ospitare la Ferraroni Ju.Vi. Cremona di coach Luca Bechi. Dal mini tour emiliano – romagnolo la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha portato a casa due punti, il successo con Cento, mentre è arrivato lo stop subito a Forlì e poi al PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo. La Ju.Vi. Cremona, invece, ha prima fatto suo il derby contro Milano, portandosi per altro sul 2-0 nello scontro diretto, per poi perdere a Rieti e dunque osservare un turno di riposo. Arrivati quasi al traguardo di questo torneo, si affrontano due squadre con il desiderio di prolungare la stagione, Avellino conquistando in modo diretto l’accesso ai play-off, mentre Cremona può sperare nei play-in. All’andata l’Unicusano ha prevalso con il punteggio di 68-78, arbitri dell’incontro di questa sera i signori Nicholas Pellicani, Moreno Almerigogna, Matteo Roiaz.

Con cinque giornate da giocare Avellino ha l’occasione di poter incrementare il suo bottino di classifica, per raggiungere il miglior posizionamento possibile. Cremona non è etichettabile come avversario facile, anzi, è piuttosto una squadra fastidiosa. Tra la fine del girone di andata ed il ritorno, la formazione della Ju.Vi. ha battuto Cividale, violato in campo di Forlì, steso Brindisi e Rimini, fuori casa ed è andata a vincere anche a Torino se l’è giocata contro Scafati ed ha messo paura a Pesaro. L’approccio al match sarà la priorità, con i biancoverdi chiamati a controllare il gioco garibaldino degli avversari e poi bisognerà innescare i cecchini avellinesi. Difensivamente molta attenzione non solo sugli esterni americani, ma anche sui lunghi. Sotto i tabelloni spicca la figura di Matias Bortolin, l’argentino è noto al pubblico avellinese anche per le doti di passatore, ma ci sono anche lughi bravi ad aprire il campo come Del Cadia e Barbante.

L’AVVERSARIO

Squadra vispa quella allenata da coach Bechi, che in Lombardia sta ottenendo dei buoni risultati. L’arrivo a campionato in corso di Bortolin gli ha dato un lungo dall’usato sicuro, che difensivamente mette a posto un po’ di cose. Garrett ed Allen sono gli americani chiamati a fare la differenza, più il primo del secondo per la verità, poi c’è Allinei specialista del tiro dalla lunga distanza, l’esperto Panni negli esterni e Barbante sotto i tabelloni che ha un po’ tutto. Di fatto la Ju.Vi. è una squadra da battaglia, costruita per salvarsi che se in giornata, specialmente dalla lunga distanza, può far male a qualsiasi avversario. Il giocare senza troppa pressione aiuta indubbiamente i lombardi.

I NUMERI

Sono 81.2 punti di media dei biancoverdi con il 77.0% ai liberi, il 53.0% da due, da tre punti 36.0%. Jaren Lewis è il miglior realizzatore con 14.3 punti per gara e 6.8 rimbalzi. Grande e Mussini i migliori assistman con 2.9 assistenze per partita.

Per Cremona la media punti segnata in stagione è 74.9 con il 50.0% da due, il 33.0% da tre ed il 80.0% ai liberi. 34.1 sono i rimbalzi conquistati. Garrett ed Allen i migliori realizzatori con 15.9 e 10.9 punti di media.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 19.50. Differita su Sportchannel214

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Dell’Agnello, Fresno

All. Di Carlo

FERRARONI JU.VI. CREMONA: Allen, Panni, Di Croce, Fiodo, Del Cadi, La Torre, Barbante, Allinei, Vecchiola, Garrett, Bartoli, Bortolin.

All. Bechi