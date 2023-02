Centro per l’autismo, si avvicina la svolta. A disposizione dell’Asl un milione di euro

Centro per l’autismo, è arrivato il tempo delle risposte, dopo 20, lunghi anni di attesa. Il Prefetto di Avellino questa mattina ha convocato le parti, Asl e Comune, ad un tavolo di concertazione, per arrivare, quanto prima, ad una soluzione della vicenda.

La Spena ha sottolineato l’interesse primario di dare risposte ad una fascia della popolazione particolarmente fragile. All’uscita del summit, facce particolarmente distese, quelle del sindaco Festa e del direttore generale dell’azienda sanitaria locale Ferrante. Entro fine mese dovrebbe esserci il tanto atteso sopralluogo alla struttura di Valle. Potrebbe essere arrivata, dunque, la tanto attesa svolta.

Molto soddisfatto Gianluca Festa che ci ha tenuto a ribadire la proficua collaborazione tra Asl e Comune di Avellino. L’Asl si è impegnata a fornire un supporto in termini di consulenza, effettuando, insieme all’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Direzione dei Lavori, un sopralluogo presso la struttura da tenersi entro la fine di questo mese.

Dal canto suo l’amministrazione comunale presenterà, poi, la richiesta di parere propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività, impegnandosi, nel frattempo, a risolvere la problematica relativa alla proprietà dei suoli.

L’Azienda sanitaria ha a disposizione oltre un milione di euro per mettere su le attività del centro. A detta di Ferrante, il modello da seguire è quello di Sant’Angelo dei Lombardi. All’interno ci sarà anche la neuropischiatria.

Ma per parlare dell’organizzazione ci sarà tempo, anche perché su alcuni punti non c’è pieno accordo, a quanto pare, tra Asl e Comune. Anche le associazioni che rappresentano i genitori non accetterebbero di buon grado la neuropsichiatria a Valle. Ma di tutto questo se ne parlerà a tempo debito, la priorità, adesso, è aprirla finalmente quella struttura.