Sicurezza urbana e sostenibilità, a Grottaminarda un’auto ibrida per la Municipale

Il Comune di Grottaminarda grazie alla partecipazione al “Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale”, ha ottenuto lo scorso mese di agosto il finanziamento per l’acquisto di un nuovo mezzo ibrido, dunque a basse emissioni, che andrà in sostituzione di una vecchia auto non ecologica.

«La nostra Polizia Municipale – afferma l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marcantonio Spera – aveva la necessità di rinnovare il parco auto per un servizio più efficiente sul territorio comunale e al contempo a minor impatto ambientale e con minori costi di gestione. La nostra attenzione è sempre rivolta all’ambiente ed alla transizione ecologica, in questa ottica l’istallazione già dal 2024, di diverse colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Dunque, con questo progetto approvato e finanziato dalla Regione Campania, uniamo sicurezza e sostenibilità in favore dei cittadini».