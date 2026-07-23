Centro per l’Autismo, domani arriva il Presidente Fico

Venerdì 24 luglio, alle ore 15:30, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sarà in visita al Centro per l’Autismo di Valle, in Contrada Serroni ad Avellino. Ad accoglierlo saranno il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, e il Sindaco di Avellino, Nello Pizza.

Nel corso della visita istituzionale, il Presidente Fico visiterà la struttura, aperta lo scorso

22 giugno e restituita al territorio dopo oltre vent’anni di attesa, quale presidio di riferimento per la presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.