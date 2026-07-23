Vespe e calabroni, i Vigili del fuoco fanno chiarezza: «Interveniamo solo in caso di reale pericolo»

I Vigili del fuoco di Avellino intervengono per la bonifica di vespe e calabroni solo quando esiste un’effettiva situazione di soccorso tecnico urgente. A chiarirlo è la comandanta Alessandra Rilievi, che ha illustrato le nuove indicazioni per evitare richieste improprie che sottraggono uomini e mezzi alle emergenze reali.

Il Corpo non interviene per i favi di api, specie protetta: in questi casi occorre rivolgersi agli apicoltori. Per vespe e calabroni, invece, l’intervento dei Vigili del fuoco è previsto solo quando il nido rappresenta un pericolo immediato e non eliminabile, ad esempio in abitazioni dove vivono persone fragili impossibilitate a spostarsi oppure in scuole, ospedali e comunità con una significativa presenza di persone. Negli altri casi, come un favo in una stanza che può essere isolata o all’esterno in un’area che non presenta rischi immediati, i cittadini devono rivolgersi a ditte specializzate nella bonifica.

Massima attenzione anche alle richieste di intervento. Se chi contatta la sala operativa descrive una situazione diversa dalla realtà per ottenere l’uscita della squadra, una volta verificati i fatti sul posto scatteranno il pagamento dell’intervento e la segnalazione alla Procura della Repubblica per procurato allarme. «Una squadra impegnata inutilmente – ha ricordato il comandante – potrebbe non essere disponibile per un incendio o un incidente stradale. Per questo chiediamo ai cittadini senso di responsabilità e informazioni veritiere».