Immigrazione irregolare, espulsa cittadina cinese: accompagnata a Fiumicino e rimpatriata

La Questura di Avellino – Ufficio Immigrazione, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati a contrastare l’immigrazione irregolare, ha accompagnato allo scalo aeroportuale di Fiumicino, dopo la convalida da parte della competente A.G., una cittadina cinese non in regola con il permesso di soggiorno. La donna, imbarcata su un volo di linea per la Cina, è stata così espulsa dal territorio dello Stato. Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione per contrastare l’immigrazione irregolare che spesso alimenta circuiti illegali.
Redazione Irpinia
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