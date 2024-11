Centro Autismo, il Mid “chiama” la Procura

Centro per l’Autismo, il M.I.D.: “Centro per il trattamento dell’Autismo o contenitore di un mistero futuro mai svelato?”

“Dai media abbiamo appreso la triste vicenda che in queste ore sta facendo da palcoscenico e si sta consumando sulle spalle delle famiglie dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico, le quali attendono ancora l’apertura proprio di quei cancelli chiusi della struttura di Via Serroni anche all’atto del sopralluogo da parte della Commissione Bilancio del Comune di Avellino e del sopralluogo bis oggi richiesto dalla stessa e così come raccontato dagli stessi consiglieri comunali componenti” – afferma il M.I.D.

“Sulla struttura di Valle del Centro dedicato al trattamento dell’autismo già pendono numerosi esposti e tra questi uno del M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito, sostenuto dal nostro legale di fiducia Avvocato Cinzia Capone sul quale la procura sta tentando di far luce sulla mancata apertura, sui ritardi di oltre vent’anni e su eventuali omissioni commesse. Alla luce di quest’ultima vicenda consumata e dal colore del tutto opaco, la quale desta notevoli sospetti, il M.I.D. auspica che la Procura della Repubblica che procede valuti un’immediata ispezione da parte della polizia giudiziaria al fine di fugare ogni paventato dubbio sull’accaduto, anche ai fini di soddisfare le indagini già in corso” – conclude il M.I.D.