Lunedì ad Avellino la presentazione dell’11ª Edizione del Pino Irpino

Lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 18:30, l’Hub di Palazzo Caracciolo in Piazza Libertà ad Avellino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 11ª edizione dell’iniziativa Il “Pino Irpino”.

Un evento ormai consolidato che promuove la solidarietà, la cultura e la bellezza del territorio irpino, e che quest’anno torna con il supporto e il sostegno di CESVOLAB – Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio e il CONI Avellino, patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. In collaborazione con Irpiniambiente, Convitto Nazionale Colletta, Museo Irpino, Pc Alive, Monkey ADV, Polilop, Texture Stereolitografia, Auto Motor Service srl, Mappamondo, Madacos Garden Center, Associazione Don Tonino Bello e PZ Sport.

Nata con l’intento di raccogliere fondi a sostegno di cause sociali e culturali, l’iniziativa ha riscosso un successo crescente nel corso degli anni, diventando un appuntamento imperdibile per i cittadini irpini.

A raccontare i dettagli dell’edizione 2024, che si terrà dal 6 all’8 dicembre, saranno i protagonisti della carovana di solidarietà che, come ogni anno, attraverserà i 118 comuni dell’Irpinia.

Prenderanno parte alla conferenza stampa anche Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino, Laura Nargi, Sindaco di Avellino, che patrocinano l’iniziativa insieme a Claudio Crivaro, amministratore di Irpiniambiente, Prof. Attilio Lieto, dirigente scolastico del Convitto Nazionale Colletta e Pompeo D’Angola, Sindaco di Sant’Andrea di Conza.

I fautori di questo progetto ricordano che grazie alla collaborazione con Texture Stereolitografia di Fabio Pirone sarà anche l’occasione per svelare e chiudere la Capsula del Tempo che contiene le testimonianze di ogni singola comunità e che sarà messa a dimora nella sezione Irpinia del Museo Irpino e aperta il 6 gennaio 2040.

“Irpinia ti voglio bene” è lo slogan che accompagnerà il tour, simbolo di un legame profondo con il territorio. L’evento rappresenta una vera e propria vetrina per l’Irpinia, ma anche un’occasione per rafforzare i legami tra le diverse comunità, favorendone l’incontro tra le persone a sostegno dei tanti progetti che circondano il territorio. Il “Pino Irpino” è, infatti, un viaggio non solo fisico, ma anche simbolico, che ogni anno risveglia lo spirito di comunità e la voglia di fare rete tra le diverse realtà locali.

“Già oltre 100, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità: la prima per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali rigenerando comunità e l’altra solidale con la raccolta delle scarpe usate destinate ad essere riciclate e riconvertite in tappeti antiurto per i parchi giochi dei bambini” – affermano gli organizzatori del Pino Irpino.