VIDEO/ Carabinieri in azione per contrastare illeciti smaltimenti di rifiuti e vandalismi ambientali

A seguito di servizi televisivi trasmessi da emittenti locali, che denunciavano l’abbandono di rifiuti e danneggiamenti, i Carabinieri della Compagnia di Avellino e della Stazione di Monteforte Irpino, con il supporto del Gruppo Forestale, hanno effettuato due distinti interventi nelle aree segnalate.

Il primo intervento si è svolto nella zona industriale di Manocalzati, dove i militari dell’Arma hanno constatato lo stato di abbandono e vandalismo di una centralina per il monitoraggio del fiume Sabato, fondamentale per il controllo della portata del corso d’acqua. Al suo interno è stato trovato un nido di api, che ne compromette ulteriormente la funzionalità. In prossimità della centralina è stata rilevata anche la presenza di rifiuti abbandonati in modo illecito. L’area, di proprietà comunale, è stata delimitata per consentire la bonifica, mentre l’ente responsabile della centralina è stato invitato a procedere con interventi di manutenzione e ripristino.

Il secondo intervento si è svolto in località Breccelle di Monteforte Irpino, dove i Carabinieri hanno individuato cumuli di rifiuti di vario genere. Per la classificazione di questi materiali è stato richiesto l’intervento del personale dell’ARPAC, mentre il Comune è stato incaricato di provvedere alla bonifica dell’area interessata.

Entrambi gli episodi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avellino, e sono in corso indagini per individuare i responsabili sia del danneggiamento della centralina sia degli sversamenti abusivi.

In linea con le decisioni assunte durante l’incontro tenutosi qualche settimana fa presso il “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino, tra Prefettura, Procura e rappresentanti dell’Arma, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ribadisce il proprio impegno nella tutela ambientale. L’attività si concretizza attraverso un costante controllo del territorio per contrastare i reati ambientali, con interventi tempestivi e coordinati volti a garantire la salvaguardia del territorio e la sicurezza della collettività. È inoltre fondamentale la collaborazione tra istituzioni e cittadini per tutelare l’ambiente e assicurare un futuro sostenibile alle generazioni presenti e future.