Cento uomini a vigilare sulla sicurezza al Partenio, c’è anche il questore Picone

AVELLINO- Un dispositivo massiccio di personale schierato per vigilare sulla festa per la promozione in serie B dell’Avellino Calcio, quello scattato al Partenio. Almeno cento unità di tutte le forze dell’ordine impegnati nei controlli. Sul posto ci sono tutti i dirigenti di Via Palatucci, a partire dal questore Pasquale Picone, che si e’ confrontato con il suo personale sullo stato della attività prima dell’inizio del match.