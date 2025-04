La “sciarpata” dell’Avellino diventa una giacca: ecco l’idea della eco stilista Limone

AVELLINO- “Lacrime e gioia”. Quelle vissute nei momenti brutti e nella festa, come quella di stasera al Partenio. Dodici sciarpe messe insieme per creare un capo di abbigliamento che festeggia la promozione in B dei Lupi. L’idea è quella che ha realizzato Sarah Limone, eco stilista, che ha pensato bene di creare una giacca mettendo insieme le sciarpe di lacrime e gioia per l’Avellino. La stilista, avellinese doc, ha così reso omaggio ai Lupi. E non poteva mancare al Partenio. “L’idea è nata per creare un capo unico ed eccezionale che potesse rappresentare la nostra città e celebrare il traguardo raggiunto dopo sette anni- ci ha spiegato Sarah- e’ stata un’impresa non facile, alcune sciarpe sono state donate, altre le ho raccolte. Mi sembrava un modo bellissimo per celebrare questo evento”. Quando lo sfoggera”? “L’idea era farlo già stasera, ma sarebbe bello anche quando sarà alzata la coppa”.