La 46ª Fiera Campionaria di Venticano si conclude con successo

Oggi, domenica 27 aprile, si è conclusa la 46esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano, un evento che ha attirato migliaia di visitatori e ha riscosso un grande successo, confermando ancora una volta il suo ruolo fondamentale come vetrina per le eccellenze locali e non solo.

Durante la conferenza stampa di chiusura, il presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’edizione di quest’anno. “Siamo davvero entusiasti per il numero di visitatori che abbiamo registrato, un risultato che conferma la continua crescita della Fiera e l’interesse che questa manifestazione suscita ogni anno,” ha dichiarato Panella. “Questo evento non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la dedizione di tutto il direttivo, dei volontari e degli espositori che hanno partecipato con passione.”

La Fiera Campionaria di Venticano, che si è svolta durante l’intero fine settimana, è stata caratterizzata da un susseguirsi di spettacoli e attività pensate per intrattenere il pubblico di tutte le età. Dai concerti dal vivo, con musicisti provenienti da diverse regioni, alle esibizioni artistiche, ogni angolo della fiera è stato animato da un’atmosfera di festa e allegria.

I visitatori hanno avuto la possibilità di esplorare stand di ogni settore: dall’artigianato locale alle innovazioni tecnologiche, passando per l’agroalimentare, il turismo e molto altro. Le eccellenze locali hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico ampio e variegato.

L’entusiasmo di questa edizione ha contribuito a rafforzare l’immagine di Venticano come un centro dinamico e accogliente, pronto a ospitare eventi che possano valorizzare la sua tradizione, ma anche abbracciare le nuove sfide e opportunità. La Fiera Campionaria di Venticano ha, dunque, concluso con successo un’edizione che entrerà nella storia della manifestazione.