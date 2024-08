Cent’anni di emozioni: Lauro festeggia nonna Ninuzza

Festa grande oggi a Lauro, dove si celebrano i 100 anni della cara Maria Anna Sperandeo, conosciuta da tutti con affetto come Ninuzza. Un traguardo eccezionale simbolo di forza, resilienza e amore per la vita. Ninuzza, che ha attraversato un secolo di storia, ha vissuto le guerre, le gioie, i dolori e le incredibili trasformazioni della società con umiltà e grazia, rimanendo un esempio di purezza d’animo e dignità.

In questa giornata speciale, riceverà la visita del Sindaco Rossano Sergio Boglione e dell’Amministrazione Comunale, a testimonianza del profondo legame che la unisce alla comunità di Lauro. Non mancheranno la benedizione di Don Luigi Vitale e gli auguri dell’Ofs di Fontenovella e dell’Associazione Fonte Nova, che si uniscono nel celebrare una vita vissuta con saggezza e serenità.

Ninuzza, con i suoi 100 anni, è una testimone preziosa di eventi che hanno cambiato il mondo. Ha affrontato le prove della vita con mitezza, pazienza e fede, incarnando i valori francescani che le sono sempre stati cari. La sua esistenza ci insegna che si può vivere un secolo lasciando dietro di sé tracce di amore, gentilezza e positività.

Oggi, circondata dall’affetto dei suoi nipoti, familiari e amici, nonna Ninuzza vive un momento di gioia condivisa, con la consapevolezza di essere una pietra miliare non solo per la sua famiglia, ma per l’intera comunità. Anche coloro che non la conoscono personalmente si uniranno in omaggio, portando i loro auguri a questa donna straordinaria che ci dimostra che la bellezza della vita risiede nell’amore, nella fede e nella speranza.