Auto in fiamme sull’A16: famiglia  salva per miracolo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 03’20 della notte appena trascorsa, è intervenuta sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 103 in direzione Canosa nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. La famiglia a bordo dell’auto, proveniente da Benevento e diretta a Lucera in provincia di Foggia, una volta accortasi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal motore ha fatto appena in tempo a lasciare l’autovettura e per loro oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.