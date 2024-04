Cena sociale a cura dei neo cuochi ospiti della Casa Circondariale di Avellino

La Cooperativa Sociale “Quipus Onlus” in collaborazione con la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” organizza per il giorno 14 maggio la cena sociale “Diversamente Liberi”. L’appuntamento è alle 19:30 presso il Ristorante Sociale “LA LOCANDA DEGLI ARTISTI” ad Avellino in via Corso Umberto I.

L’iniziativa in conclusione del corso di Operatore di Cucina – Cuoco, finalizzato al reinserimento lavorativo di soggetti detenuti. Una cena – evento organizzata da Noesis, per mostrare le abilità acquisite dagli allievi durante lo svolgimento del corso.

Lo scopo che ha animato l’incontro, metaforico e presenziale, tra l’istituto di reclusione e la comunità ospitante i minori a rischio, è racchiuso nella volontà dei partecipanti e nell’intento degli organizzatori di promuovere nuove opportunità formative che, attraverso un registro esperienziale, sappiano coadiuvare errori e resilienza mediante uno sguardo che, con coraggio, sappia ancora volgere al futuro.