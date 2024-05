Gioco online in continua crescita, quali sono i fattori del successo?

C’è un settore, in Italia, che non conosce crisi, che durante la pandemia da Covid 19 è riuscito addirittura a crescere e che adesso rappresenta il fiore all’occhiello del suo comparto. È il gioco online, veicolo trainante del grande universo del gambling italiano.

Per capire il suo successo possiamo guardare ai numeri, in particolare quelli ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Nel 2020, il gioco online si aggirava sui 50 miliardi di euro, nel 2021 è passato a 67 miliardi mentre oggi ha superato la quota dei 73 miliardi. Per capire meglio la portata di questo settore possiamo metterlo in contrapposizione con la filiera terrestre e tradizionale, fatta dei centri e delle sale gioco sparse sul territorio nazionale, che hanno raccolto, stando a quanto si legge su ilBustese.it, nel 2022 poco meno di 63 miliardi di euro. Una differenza, insomma, di più di 10 miliardi, che spiega bene come il mondo del gambling guardi sempre di più al web.

È interessante, però, capire quali sono i motivi di questo successo. In primo luogo, ovviamente, la diffusione della tecnologia, della connettività internet e soprattutto la trasformazione del gioco in un senso sempre più mobile friendly. Oggi si gioca soprattutto attraverso il cellulare, il device preferito dagli italiani, con piattaforme che possono essere utilizzate facilmente, senza nessun download ingombrante o senza nessuna app da installare. In questo modo il gioco è entrato nelle case e soprattutto nelle tasche, di milioni di italiani. Fondamentali poi sono state anche alcune mosse strategiche degli operatori di settore, che hanno tolto al gambling quell’aura di nicchia che ne aveva limitato lo sviluppo. È il caso delle slot machine online nella versione gratis, che offrono l’opportunità ai giocatori di testare il gioco, di capirne i meccanismi e le funzionalità senza dover spendere un euro, per poi decidere in un secondo momento.

Una continua crescita, insomma, quella del gioco online, che ha saputo cambiare pelle, che ha saputo trovare nuove strade. Che ha saputo, insomma, innovarsi come ha spiegato Alessandra Canton, Account Manager di WMG, software house attiva nel campo della progettazione e della produzione di sistemi di gioco: “Per continuare a crescere bisogna trarre ispirazione sul fronte delle innovazioni tecnologiche e stringere nuove relazioni a livello globale”. È questo il segreto del gioco pubblico e online: l’aver saputo collegare la prospettiva tecnologica, digitale e di innovazione con la capacità di stringere rapporti a livello mondiale, per il confronto, il dialogo, l’investimento.

Un modello virtuoso che potrebbe essere preso come esempio anche da altri settori della nostra economia. Un modello che regalerà al gambling un futuro di primo piano.