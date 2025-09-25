Cavo elettrico in tilt a Sorbo Serpico, centro di Avellino resta senz’acqua

AVELLINO- Sarebbe un guasto ad cavo elettrico nel campo pozzi di Sorbo Serpico la causa dello stop all’erogazione idrica nel centro città di Avellino, dove molte abitazioni sono rimaste senz’acqua . Le problematiche relative al serbatoio in zona Cappuccini, che serve il centro della città capoluogo. I tecnici dell’Alto Calore sono arrivati tempestivamente sul posto e sono al lavoro, con la Squadra di elettricisti. Gli addetti hanno già effettuato la riparazione e riavviato l’erogazione dell’acqua che dovrebbe tornare a scorrere in serata nelle case ed esercizi commerciali.