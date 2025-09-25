Pianodardine, fiamme alla Cofren: sul posto i Vigili del Fuoco, operai evacuati

AVELLINO- Una nube nera altissima e le fiamme che hanno interessato lo stabilimento. Nella tarda serata e’ divampato un rogo all’interno della Cofren, l’azienda di Pianodardine che si occupa di sistemi frenanti. Gli operai al lavoro sono stati evacuati e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, almeno due squadre. In corso di accertamento le cause del rogo.