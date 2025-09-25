Ai domiciliari, trovata a Salerno: arrestata una 23enne

Doveva essere agli arresti domiciliari ad Avellino ma e’ stata bloccata dalla Polizia al centro di Salerno. Per questo motivo è finita in carcere una ventitreenne, difesa dall” avvocato Fabio Tulimiero. La donna, qualche settimana fa, era stata bloccata dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino durante una cessione di hashish a Piazza Santa Rita insieme ad un trentenne gambiano.

Nell’occasione dei controlli era stata anche sequestrata anche una somma di circa 5000 euro, presunto provento dello spaccio. Gli agenti agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio sono intervenuti nel corso di una cessione di circa 3,5 grammi ad una acquirente, per cui era stata contestata una doppia ipotesi di reato (la cessione del 30 agosto e alcune cessioni precedenti).