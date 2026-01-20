Emergenza idrica a Summonte, il sindaco scrive ad Alto Calore: “non chiediamo privilegi, ma rispetto”

“𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀: 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗱𝗿𝗶𝗰𝗮”. Con queste parole il Sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha denunciato oggi la grave situazione che da mesi affligge il territorio comunale, in particolare la zona alta del paese.

Da mesi i cittadini subiscono interruzioni continue dell’erogazione idrica, spesso senza alcun preavviso. Nelle ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata, con sospensioni quasi quotidiane che stanno creando disagi enormi alle famiglie.

Il primo cittadino ha inviato una formale comunicazione alla dottoressa De Felice, amministratore unico di Alto Calore, per denunciare una condizione ormai insostenibile, aggravata dalla totale mancanza di comunicazioni chiare verso la popolazione: “𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲” – ha affermato il Sindaco Capone.

Particolarmente accorata è stata la denuncia del Sindaco riguardo alla presenza, nelle zone più colpite, di persone fragili e gravemente malate: “𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘂𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶𝗼, 𝗺𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲”.

Nella missiva inviata all’amministratore unico di Alto Calore, il Sindaco Capone ha richiesto:

– Interventi immediati per ripristinare la regolarità del servizio idrico

– Un piano straordinario specifico per il territorio di Summonte

– Comunicazioni puntuali e trasparenti verso la cittadinanza

– Soluzioni alternative per garantire l’approvvigionamento idrico ai cittadini più vulnerabili

“𝗡𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝗴𝗶, 𝗺𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼” – ha dichiarato il Sindaco, assicurando che “𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿𝗼̀ 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀”.