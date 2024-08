Catasto incendi, Carabinieri Forestali avviano verifiche in tutti i Comuni

AVELLINO- Una verifica a tappeto che interesserà tutti i Comuni della provincia di Avellino per verificare l’adempimento del censimento delle aree interessate da incendi sul territorio comunale. Quella avviata dai Carabinieri Forestali di Avellino, agli ordini del colonnello Fernando Sileo, che nella mattinata sono stati anche a Piazza Del Popolo per verificare il corretto svolgimento degli atti relativi al Catasto delle aree percorse dal fuoco. Si tratta di un adempimento di routine per gli enti ma obbligatorio, visto che poi derivano alcuni importanti vincoli. E del resto la provincia di Avellino e’ stata interessata già da numerosi incendi, anche di natura grave nelle ultime settimane, per certi versi una vera e propria emergenza. La norma in questione e al vaglio dei militari dell’Arma e’ quella relativa all’articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, prevede l’obbligo per i Comuni di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, i soprassuoli già percorsi dal fuoco.Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge; l’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli limitanti l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti. Si tratta di vincoli che vanno dai quindici ai venti anni per le aree percorse da incendi, anche relativi alla edificabilità in quelle stesse aree. Per cui alla luce di quanto avvenuto nei mesi scorsi un accertamento significativo anche per le conseguenze dell’emergenza incendi.