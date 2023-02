Castelfranci, furgone in fiamme: indagano i carabinieri

Ancora fiamme “sospette”, ancora incendi la cui matrice è tutta da definire e che potrebbero nascondere anche qualcosa di inquietante. Ormai accade quasi ogni settimana e per questo si indaga alacremente per capirne i motivi. L’incendio “sospetto” questa volta si è verificato in Alta Irpinia.

E’ successo a Castelfranci: un furgone parcheggiato ha preso fuoco all’improvviso in contrada Vallicelli. Sul posto si sono dovuti portare i pompieri per avere ragione della fiamme e per mettere in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Montella.