Bullismo e cyberbullismo: incontro con gli studenti del “Guido Dorso”

Si è tenuto presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Guido Dorso” di Avellino un incontro denominato “Il coraggio di alzare lo sguardo” rivolto agli studenti della predetta scuola. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Un Nodo Blu contro il bullismo a scuola” e indetto dal MIUR, ha visto sia gli studenti che i docenti riflettere sul dilagante fenomeno, in occasione del Safer Internet Day.

I lavori sono stati introdotti dal referente per il Bullismo e Cyberbullismo Prof. Francesco Ciampi per proseguire con lo studio delle tipologie di reato grazie all’apporto del docente di diritto Prof.ssa Teresa Caputo. Successivamente i ragazzi hanno perfezionato i principi e le azioni da adottare per garantire la propria sicurezza informatica grazie ai consigli del Prof. Giovanni Visciano, docente di informatica. Il ruolo e l’azione di prevenzione messa in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole è stato affidato all’Isp. Velia Giorgione, Responsabile della Sezione Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino che ha saputo, in piena empatia con gli studenti, elargire consigli sulle decisioni e le azioni da adottare per fronteggiare il problema disciplinando gli interventi con un approccio sistematico e di piena collaborazione istituzionale. Ha poi soddisfatto le curiosità degli studenti partecipanti divulgando le finalità dell’iniziativa “#Cuoriconnessi” promossa dalla Polizia di Stato unitamente alla pubblicazione del quarto volume “La realtà delle parole”.