Caso Todisco-Maggio, il sindaco: “L’aula tutta deve abbassare i toni”

Caso Todisco-Maggio, finalmente qualcuno della maggioranza parla. Lo fa lo stesso sindaco, in una nota. Festa invita tutta l’aula consiliare ad abbassare i toni.

“Fermo restando – dice – che il Presidente Maggio si è prontamente scusato per il linguaggio utilizzato, tanto con Francesco Todisco, quanto con la città e con tutti i consiglieri comunali, l’invito che rivolgo all’aula tutta è ad abbassare i toni. Prima delle affermazioni di Maggio, il presidente era stato pesantemente apostrofato dai banchi della minoranza, e quasi fisicamente incalzato, mentre era intento a garantire il rispetto del regolamento consiliare”.

“L’amministrazione che mi onoro di rappresentare – sottolinea il sindaco – condanna la violenza in ogni sua forma. Dunque, anche tutto quello che è accaduto in aula consiliare lunedì sera. Convinto che un dialogo costruttivo ma rispettoso, anche quando è acceso, sia il sale della democrazia, e che non possa che far bene alla città, esorto tutte le forze, di maggioranza e di minoranza, ad impegnarsi per evitare che la legittima ed inevitabile contrapposizione politica, sul merito e sul metodo, possa degenerare nuovamente nell’offesa e negli attacchi personali, sia dentro che fuori dall’aula consiliare”.