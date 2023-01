Sciopero dei benzinai, ecco i distributori aperti in Irpinia

È partito lo sciopero dei benzinai sulla rete ordinaria, dalle 19 di ieri sera la mobilitazione, con la chiusura delle pompe erogatrici (anche in modalità self), anche sulle autostrade. Sono stati forniti dalle Prefetture gli elenchi dei distributori che resteranno aperti per fornire servizi essenziali, per la vita e spostamenti di milioni di persone. Lo sciopero, per i rincari delle accise, termina alle 19 di domani giovedì 26 gennaio. E’ stato proclamato dai sindacati Faib, Fegica e Figisc/Anisa.

Ecco l’elenco dei distributori aperti in Irpinia

ATRIPALDA- ESSO – VIA SAN LORENZO, 24- 83042

ATRIPALDA-TOP STATION – SS7 APPIA KM 309+218 SNC – 83042

ATRIPALDA- LUDOIL PV 7566- SS7 BIS- 83042

PRATOLA SERRA- IP MATIC- STRADA STATALE 7 KM 302+100 – 83039

MANOCALZATI – IP – SS OFANTINA SNC – 83030

MONTELLA- TOIL- LOC. CANNAVALI SNC – 83048

MONTELLA- ENI – DON MINZONI, 90 – 83048

MERCOGLIANO – ESSO- SS 7 BIS KM 78+600 SNC 83013

VENTICANO – TOIL- STRADA PROVINCIALE PONTEARENOLA, 234 – 83030

ARIANO IRPINO -Q8 ATALNTIDE SAS – CONTRADA MADDALENA- 83031

ARIANO IRPINO – ENI 54573 – 90 DELLE PUGLIE, KM 21, FOGGIA- 83031

ARIANO IRPINO-Z.P. PETROLI SRL- SS 90 VIA MARTIRI SNC-83031

ARIANO IRPINO-, Q8 DI BORRIELLO GIANLUIGI -VIA CARDITO – 83031

ARIANO IRPINO – Q8 SAN ANTONIO – VIA GIACOMO MATIEOTITI S..ANTONIO SNC-

83031

ARIANO IRPINO – ENI -AREA DI SERVIZIO CAMPOREALE SRLS – CAMPOREALE KM

32,500 SNC- 83031

ARIANO IRPINO- ESSO- SS 90 KM 24+600-83031

ARIANO IRPINO – S PETROLI -VIA MADDALENA SNC – 83031

RETE AUTOSTRADALE

A16 Da Napoli a Canosa – Area di Servizio CALAGGIO SUD, KM 106

A16 Da Canosa Napoli – Area di Servizio MIRABELLA NORD, KM 77