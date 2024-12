In Irpinia il miglior vino bianco del Sud Italia per la giuria di Sud Top Wine

L’Irpinia premiata nell’ambito della sesta edizione di Sud Top Wine. Si è svolta presso la suggestiva Sala Tancredi dello Splendid Hotel La Torre di Mondello la cerimonia di premiazione delle etichette scelte nell’ambito del prestigioso concorso che valorizza l’eccellenza vinicola delle sei regioni del Sud Italia. Anche quest’anno il concorso, organizzato da Cronache di Gusto, si inserisce nel più ampio contesto di Taormina Gourmet On Tour, evento che per la prima volta ha fatto tappa a Palermo in una versione che è stata pensata con carattere itinerante.

I vini premiati sono stati protagonisti del banco d’assaggio di Taormina Gourmet On Tour, un’occasione unica per operatori del settore, giornalisti e appassionati. La degustazione, curata da sommelier professionisti, ha offerto agli ospiti la possibilità di scoprire le etichette selezionate tra oltre 500 vini provenienti da Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Ad assegnare i premi sono stati i giornalisti componenti della giuria per l’edizione 2024 di Sud Top Wine che hanno affiancato Federico Latteri, giornalista e wine writer di Cronache di Gusto: Bernard Burtschy, esperto di vino e giornalista del giornale economico francese Les Échos, James Button, redattore per l’Italia di Decanter, Cynthia L. P. Chaplin, Italian Wine Ambassador e free lance per magazine internazionali, Eirik Sand Johnsen, wine writer di Vinforum.no, Bonnie Reinwald, esperta di vino e giornalista in Danimarca di SommThing.eu, Claudia Stern, giornalista di Vinum in Germania e titolare della società di consulenza Wine & Glory.

Tra le innovazioni introdotte in questa edizione di Sud Top Wine spicca l’attribuzione di punteggi in centesimiper ogni vino premiato e l’assegnazione di riconoscimenti speciali ai migliori bianco e rosso assoluti. Il concorso continua a rappresentare un importante trampolino per la promozione internazionale dei vini del Sud, grazie anche alla collaborazione con l’agenzia Colangelo & Partners di New York.

Il premio come miglior rosso in assoluto va alla Sardegna per il Barbagia Rosso Igt “Ghiarada Ocruarana” 2002 della Cantina Teularju di Marmojada, in provincia di Nuoro. Il premio come miglior vino bianco in assoluto va al Greco di Tufo Riserva Docg “Vittorio” 2010 della cantina Di Meo di Salza Irpina, in provincia di Avellino.

“La sesta edizione di Sud Top Wine – dichiara Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto e ideatore del concorso – continua a dimostrare quanto la biodiversità e il fascino dei nostri vini meritino attenzione non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. È un orgoglio per noi dare voce a territori emergenti che rappresentano il futuro del panorama enologico.”

I 69 vini premiati saranno promossi in degustazioni esclusive sia in Europa che negli Stati Uniti,rafforzando così la presenza dei vini del Sud Italia sui mercati internazionali.

Di seguito i vini della Campania premiati:

MIGLIOR VINO BIANCO IN ASSOLUTO

Greco di Tufo Riserva Docg “Vittorio” 2010 della cantina Di Meo

CAMPANIA

Taurasi Docg

1°classificato Taurasi Docg Riserva Principe Lagonessa 2013 – Amarano

Winner Taurasi Docg 2018 – Calafè

Winner Taurasi Docg Amato 2017 – Cantina Mito

Greco di Tufo Docg

1°classificato Greco di Tufo Docg Riserva Vittorio 2010 – Di Meo

Winner Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Serrone 2022 – Cantine Di Marzo

Winner Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Ortale 2022 – Cantine Di Marzo

Fiano di Avellino Docg

1°classificato Fiano di Avellino Docg Riserva Colle dei Cerri 2008 – Di Meo

Winner Fiano di Avellino Docg Riserva Colle delle Ginestre 2019 – Tenuta del Meriggio

Winner Fiano di Avellino Docg Riserva Serrapiano 2021 – Torricino

Vini bianchi campani a base di Falanghina

1°classificato Campi Flegrei Dop Falanghina Vigna Astroni 2020 – Cantine Astroni

Winner Falanghina del Sannio Dop Libero Particella 190 2020 – Fontanavecchia

Winner Igt Beneventano Falanghina Caracara 2019 – Terre Stregate

Vini bianchi campani (varie Doc e Igt)

1°classificato Terre del Volturno Igt Pallagrello Bianco Ventitrè Settimane 2022 – Viticoltori del Casavecchia

Winner Beneventano Igp Coda di Volpe Prephylloxera 2023 – Masseria Frattasi

Winner Campania Igt Bianco Murate di Sopra 2023 – Monserrato 1973

Vini rossi campani (varie Doc, Docg e Igt)

1°classificato Aglianico del Taburno Docg Tumulto 2017 – Torre del Pagus

Winner Irpinia Aglianico Doc La Corte dei Ciccarella 2019 – D’Antiche Terre

Winner Aglianico del Taburno Docg 2019 – La Fortezza

Spumanti

Per la Campania

Winner Irpinia Fiano Spumante Dop Rinascita 2019 – Contrada