“Aspettando la 12esima camminata rosa”: successo per la giornata di prevenzione a Roccabascerana

Con le t-shirt “Aspettando la 12esima Camminata Rosa” e tanti sorrisi le volontarie di Amos Partenio hanno accolto le tantissime persone che si sono sottoposte alle visite gratuite. La prevenzione in rosa ieri, domenica 30 agosto, ha fatto tappa a Tuoro di Roccabascerana. Eccezionalmente questa volta a partire dalla mattina, gli ambulatori sono stati allestiti presso i locali di Libera Associazione San Nicola. Nella mattinata l’ortopedico dottor Francesco Fierro e la dermatologa dottoressa M. Assunta Baldassarre hanno eseguito numerosi controlli. Nel pomeriggio sono stati il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Michele Capozzi e la cardiologa dottoressa Simona Covino ad effettuare le visite gratuite a quanti hanno aderito all’iniziativa che, vista la grande partecipazione, riconferma il successo dell’operato portato avanti sul territorio anche grazie alla sinergia tra associazioni.

L’Amos Partenio, per l’ottima riuscita degli ambulatori, desidera ringraziare ancora una volta i medici specialisti che dedicano tempo e professionalità alla prevenzione oncologica, il direttivo di Libera Associazione San Nicola di Tuoro di Roccabascerana per l’accoglienza e l’ospitalità e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto del Grosso per il patrocinio all’iniziativa.

Grazie, come sempre, alle volontarie che allestiscono gli ambulatori e animano gli appuntamenti con entusiasmo, e a tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica che può salvare la vita.

Una tappa, quella di ieri, che precede la 12ª edizione della Camminata Rosa del prossimo 20 settembre 2026, da Mercogliano ad Avellino, nel segno della prevenzione e della diagnosi precoce. Mentre proseguono le iscrizioni e vanno avanti i preparativi,l’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime tappe con gli ambulatori delle visite gratuite. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania