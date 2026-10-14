Atti vandalici al Teatro Gesualdo, Festa replica a Cipriano e annuncia una «conferenza stampa verità»

Tensione alle stelle ad Avellino sul caso del Teatro Carlo Gesualdo, finito al centro del dibattito politico cittadino dopo le immagini emerse nelle ultime ore che documentano atti di vandalismo verificatisi all’interno della struttura. Il caso ha riacceso lo scontro politico tra l’amministrazione attuale e le precedenti e, infatti, non si è fatta attendere la risposta di Gianluca Festa alle dichiarazioni di stamane dell’assessore Luca Cipriano in merito“allo stato di abbandono dell’immobile che durerebbe da oltre dieci anni.” Preannunciando una conferenza stampa verità – in programma per la prossima settimana – per ricordare le pessime condizioni degli ambienti del Teatro ereditate dalla sua amministrazione all’epoca dell’insediamento, Festa ha dichiarato: «Nonostante l’emergenza Covid, abbiamo promosso grandissime stagioni che hanno segnato il reale rilancio del Teatro Carlo Gesualdo, registrando grandi incassi e quasi sempre il sold out. Abbiamo garantito inoltre il fitto delle sale alle associazioni e alle scuole di danza del territorio, mantenendo la struttura viva e attiva fino al momento dell’insediamento di questa amministrazione. Se oggi c’è qualcosa che non va o che non è andata, farebbero bene a chiederlo al proprio interno. È inutile che, come al solito, continuino a scaricare le proprie responsabilità e le proprie colpe sugli altri. Basta con queste fake news: ancora una volta smonteremo queste ricostruzioni perché la città merita di sapere la verità».