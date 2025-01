Azione Cattolica di Grottolella: un periodo di condivisione e allegria

Il periodo delle festività natalizie per l’Azione Cattolica di Grottolella è stato davvero speciale, segnato da numerosi eventi che hanno saputo coniugare la tradizione con la gioia del vivere insieme. Un’occasione per riscoprire il valore della comunità e per trascorrere momenti di condivisione e spiritualità.

Il cammino delle festività è iniziato l’8 dicembre, con il tradizionale tesseramento. Vecchi e nuovi soci si sono riuniti per rinnovare il loro “sì” all’associazione, affidandosi con devozione alla protezione di Maria Immacolata, come da tradizione annuale.

Il 14 dicembre, un altro momento significativo è stato la gita fuori porta all’Abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi. Qui, Don Marcelo, parroco di Grottolella, ha celebrato una Santa Messa particolarmente suggestiva, che ha permesso ai partecipanti di riflettere e di immergersi in un’atmosfera di pace e spiritualità. Nel pomeriggio, il gruppo si è spostato a Gesualdo, dove la magia del Natale ha preso vita tra le bancarelle dei mercatini allestiti nel Castello, creando un’atmosfera incantata che ha avvolto tutti.

Come ogni anno, il 30 dicembre è stato il momento della tradizionale tombolata dell’Azione Cattolica, organizzata presso il centro parrocchiale. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità, non solo di Grottolella, ma anche dei paesi limitrofi. Tra risate e momenti di goliardia, sono stati distribuiti i premi delle tre manche, rafforzando lo spirito di comunità e amicizia.

Il 6 gennaio, infine, l’Azione Cattolica ha voluto regalare a tutti una serata speciale con la prima edizione di “Affari Cattolici”, un gioco ispirato al noto programma televisivo di Rai 1. Quindici concorrenti, ciascuno abbinato a una strada o frazione di Grottolella e Starze, hanno avuto la possibilità di pescare un pacco e vincere il suo contenuto, in un susseguirsi di emozioni e divertimento che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Le attività dell’Azione Cattolica di Grottolella non si fermano qui: già nei prossimi giorni riprenderanno gli incontri per i giovanissimi, i giovani e gli adulti, oltre agli appuntamenti consueti dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR). Questi incontri sono momenti preziosi per la crescita spirituale, ma anche per la vita sociale della comunità. L’Azione Cattolica è un’occasione per conoscere nuove persone, approfondire la fede e vivere esperienze di solidarietà.

“Invitiamo tutti, giovani e adulti, a partecipare attivamente a queste iniziative, che sono sempre aperte a chiunque desideri far parte di un cammino di crescita comune” ringrazia e invita tutti la Presidente dell’Azione Cattolica di Grottolella, Graziana Guerriero. “La partecipazione alle attività dell’Azione Cattolica è, infatti, un’opportunità per rafforzare i legami sociali e spirituali, contribuendo al benessere collettivo e al sostegno reciproco.”