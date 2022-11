Caserma Berardi, il Comandante Amato fa visita al Comando dei Vigili del Fuoco

Durante la mattinata di oggi 8 novembre ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino il Comandante Giuseppe Amato della Caserma Berardi.

Il Colonnello Amato, insieme al Sott’Ufficiale di Corpo Rosario Gaudino, ha visitato la sede di via Zigarelli e potuto vedere automezzi e attrezzature in dotazione al Comando Irpino, compreso la visita in sala operativa.

Un cordiale colloquio tra il Comandante Amato e Bellizzi ha completato la visita e suggellato ancora una volta gli ottimi rapporti tra i Vigili del Fuoco di Avellino e il 232° Reggimento Trasmissioni.