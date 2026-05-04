Case e Ospedali di Comunita’, Fico: 8,8 milioni all’Asl di Avellino per reclutare personale

AVELLINO- Otto milioni e ottocentomila euro all’Asl di Avellino per il reclutamento di personale da destinare a Case di Comunita’, Ospedali di Comunita’ e tutta la rete della Sanita’ territoriale. Ad annunciare il riparto per le province campane e’ stato lo stesso Governatore Roberto Fico, che ha rilanciato il lavoro della Regione Campania

“per migliorare i servizi e avvicinarli davvero ai cittadini”. E ha ribadito che : “Per questo, come già annunciato, abbiamo destinato 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario. E con la firma del decreto di riparto, le risorse sono state assegnate alle ASL in questa misura: 8,8 milioni ad Avellino, 6,9 milioni a Benevento, 20,3 milioni a Caserta, 12,6 milioni alla Napoli 1 Centro, 16,4 milioni alla Napoli 2 Nord, 19,1 milioni alla Napoli 3 Sud e 13,6 milioni a Salerno. Entriamo quindi nella fase realmente operativa. Ora bisogna trasformare questi fondi in servizi reali per far funzionare al meglio le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e tutta la rete dell’assistenza di prossimità”.