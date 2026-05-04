Comunali Ariano, Grasso continua il tour tra le contrade: con noi non esistono periferie

ARIANO IRPINO- Il candidato del centrosinistra Carmine Grasso continua il viaggio elettorale nelle contrade. L’ultima tappa in ordine di tempo quella a Cesine e Valleluogo. Un momento, come ha spiegato lo stesso Grasso: “per incontrare cittadine e cittadini, ascoltare le esigenze reali e costruire insieme una proposta di governo per Ariano”. E per ognuna delle due contrade ci sono delle proposte. “A Cesine-spiega il candidato del centrosinistra- abbiamo affrontato il tema delle strade rurali: non più interventi improvvisati, ma manutenzione programmata, reggimentazione delle acque e responsabilità chiare su chi deve intervenire”. Nell’altra tappa, quella a Valleluogo: “abbiamo parlato di valorizzazione del territorio: il Santuario e il centro dei Silenziosi Operai della Croce sono un patrimonio religioso, sociale e umano che deve entrare in una strategia seria di turismo religioso, in dialogo con la Regione.La nostra idea è chiara: le contrade non devono essere periferia della politica, ma parte centrale dell’azione amministrativa.Ascolto, programmazione, risorse e responsabilità: è così che vogliamo governare Ariano”