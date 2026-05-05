Avellino, il Movimento 5 Stelle accelera la campagna: agenda condivisa e parlamentari in arrivo

Avellino, il Movimento 5 Stelle accelera: riunione operativa e arrivo dei parlamentari per gli eventi sul territorio.

Si è tenuta ad inizio settimana, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Piazza Libertà ad Avellino, una partecipata riunione con i candidati al Consiglio Comunale, finalizzata a organizzare in maniera condivisa il calendario degli eventi dedicati al programma elettorale del campo progressista a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza.

Un confronto concreto e costruttivo, durante il quale ogni candidato ha dato la propria disponibilità, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate nei diversi ambiti professionali e sociali. L’obiettivo è quello di costruire appuntamenti tematici capaci di coinvolgere la cittadinanza e approfondire, punto per punto, le proposte programmatiche.

Nel corso dell’incontro, in pieno spirito collegiale, si è inoltre proceduto a individuare i parlamentari più competenti per materia, che affiancheranno i candidati nei vari appuntamenti pubblici, contribuendo ad arricchire il confronto con contenuti qualificati e visione nazionale.

Proprio in quest’ottica, nelle prossime settimane arriveranno ad Avellino numerosi esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle: dal capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, all’ex magistrato e deputato Federico Cafiero De Raho, fino all’ex sottosegretaria e attuale parlamentare Anna Laura Orrico, insieme a tanti altri rappresentanti nazionali che porteranno il loro contributo sui diversi temi del programma.

Grande entusiasmo, unità e voglia di fare hanno caratterizzato la riunione, confermando la solidità di un gruppo che lavora in maniera coesa e condivisa. Un clima positivo che rafforza l’impegno sul territorio e la volontà di presentarsi agli elettori con una proposta credibile, concreta e partecipata.