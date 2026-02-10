Carte false per evitare multa e sospensione della patente: assolto

MONTEMILETTO- Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Si e’ chiuso cosi il processo nei confronti di un uomo di Montemiletto che era sostanzialmente finito nei guai perché aveva indicato un aitto soggetto alla guida di una vettura sanzionata con un ritiro della patente ed era stato chiamato in causa nella vicenda approdata a processo davanti al Tribunale di Avellino.

L’ACCUSA

Secondo la prospettazione accusatoria per cui in aula la Procura aveva invocato una condanna a due anni con pena , l’imputato, in relazione ad una sanzione amministrativa emessa dal Prefetto di Avellino nel febbraio del 2019 per un’infrazione avvenuta qualche mese prima (con sospensione di un mese della patente di guida) avrebbe attestato falsamente con una mail che alla guida del’autovettura c’era un altro soggetto falsificandone la firma apposta al modello di comunicazione dei dati del conducente , utilizzando parte dei dati anagrafici dello stesso. Per gli inquirenti una circostanza falsa, in quanto la vettura non era mai stata nella disponibilità della persona indicata. Una tesi che evidentemente, ma bisognerà attendere le motivazioni del verdetto, non ha trovato riscontro nell’istruttoria dibattimentale, così si e’ arrivati al verdetto di assoluzione.