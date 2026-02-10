Bastonate per una lite di viabilità: tutto da rifare davanti al Gup

AVELLINO- Tutto da rifare al termine di un’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico per lesioni aggravate dall’uso di un bastone, a seguito dell’accoglimento di una eccezione da parte della difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Carmine Pascarosa.

LA VICENDA

Nel corso di una lite nata per motivi di viabilità lungo la 7 bis del Comune di Avellino aveva estratto un bastone e colpito un automobilista con un bastone. procurandogli lesioni personali ed una diagnosi di tre giorni. Con l’aggravante di aver agito per futili motivi e, più segnatamente, per motivi di viabilità e con arma impropria costituita dal bastone di legno e contestando anche la recidiva. In aula la difesa dell’imputato ha chiesto ed ottenuto la nullità del decreto di citazione a giudizio. Come rilevato dall’avvocato Pascarosa, infatti: trattandosi alla luce della contestata recidiva reiterata( circostanza ad effetto speciale che comporta aumento fino alla metà) reato che giungerebbe ad una pena di 4 anni e mezzo al di fuori del novero di cui al 550 1 comma cpp. Pertanto ex 550 comma 3 atti al pm per richiesta di rinvio a giudizio