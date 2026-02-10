Solofra, trentunenne si allontana da casa: trovato senza vita all’alba

SOLOFRA- La cittadina conciaria e’ da alcune ore sotto choc per la triste notizia giunta da località Castelluccia. Proprio nell’area pic nic vicina alla chiesa, all’alba di oggi e’ stato rinvenuto il corpo privo di vita di un trentunenne. A quanto pare da ieri sera non si avevano notizie del giovane, questa mattina il terribile epilogo. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione dell’Arma. Pochi dubbi sulla natura volontaria del gesto.
