Abuso d’ufficio cancellato, salta il processo per l’ex sindaco Aufiero e altri

PRATOLA SERRA- I primi effetti dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio arrivano in aula anche ad Avellino. Per l’ex sindaco Antonio Aufiero e altri amministratori coinvolti nel processo per la struttura modulare adibita a scuola che si celebra davanti ai magistrati del Tribunale collegiale di Avellino, tra cui ci sono sicuramente anche Massimo Panza, Flora De Fabrizio, Nicolina Scannella e Giovanni Melillo, Marco Petruzziello ed altri il processo puo’ ritenersi concluso, lo sara’ formalmente il prossimo 9 ottobre, data di rinvio per un’udienza interlocutoria in cui si dovra’ prendere atto di questa condizione dettata dalla norma abolita. Infatti dal momento in cui la riforma sara’ pubblicata in Gazzetta, saranno cancellate anche le accuse a carico di coloro che devono rispondere del solo reato di abuso in atti d’ufficio. Il processo continuera’ solo le ipotesi di falso e turbativa d’asta. Aufiero in qualita’ di sindaco all’epoca dei fatti, il secondo vicesindaco e gli altri tre assessori erano imputati per l’approvazione di una delibera di giunta del 15 dicembre del 2016 in cui venivano appostate somme per circa 50 mila euro per la realizzazione di interventi migliorativi alla struttura modulare, atto ritenuto illegittimo per il fatto che solo pochi giorni prima la struttura era stata affidata “chiavi in mano” all’impresa aggiudicataria. Da cui poi erano scaturiti altri atti illegittimi secondo le indagini, in particolare fino alla liquidazione della somma datata 2017. L’altra contestazione di abuso d’ufficio riguarda due delibere di consiglio comunale del 2017. Nell’udienza di questa mattina davanti al presidente Melone, con il consenso delle parti, il pm Fabio Massimo Del Mauro ha depositato esposti e sommarie informazioni degli allora esponenti della minoranza. In aula era presente anche la parte civile, il Comune di Pratola Serra rappresentato dall’avvocato Rizzi Ulmo. I diciannove imputati sono invece rappresentati dagli avvocati Alberico Villani, Marino Capone, Gerardo Santamaria, Raffaele Petrillo, Maria Stella Saveriano, Gaetano Aufiero, Roberto Sellitto, Sabrina Mautone, Giovanni Palermo, Enrico Matarazzo, Roberto Prozzo. In aula si torna il nove ottobre.