Caro vita, i commercianti di Avellino pronti alla serrata

Contro il caro vita, i commercianti di Avellino sono pronti ad abbassare le saracinesche. Si va incontro ad una clamorosa forma di protesta, la più classica, la serrata dei negozianti del capoluogo irpino. Bollette alle stelle per imprenditori e famiglie, ad ottobre i costi stanno schizzando in maniera sempre più vertiginosa verso l’alto, tanti esercenti rischiano davvero di perdere tutto.

Per decidere la forma di protesta da attuare in maniera concreta, che potrebbe essere la serrata ma anche altro, i negozianti di Avellino si sono dati appuntamento giovedì 6 ottobre per una riunione che si terrà presso la chiesa di San Ciro.