Carnevale in Irpinia, Grottaminarda ospita il primo torneo di scacchi

Domenica 15 febbraio, alle 15:30, l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia accoglierà il 1° Torneo di Carnevale di Scacchi, un appuntamento amatoriale aperto a tutti e organizzato dall’ASD Circolo Scacchistico di Montella con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

La manifestazione non richiede il tesseramento federale e si svolgerà secondo i regolamenti FSI–FIDE, puntando a coinvolgere appassionati, curiosi e neofiti, in un pomeriggio dedicato a uno dei giochi più antichi e formativi.

«La collaborazione tra il Comune di Grottaminarda e il Circolo di Montella prosegue da diversi anni – sottolinea l’assessore allo Sport, Michele Spinapolice – con l’obiettivo di diffondere tra i giovani un’attività che sviluppa l’intelletto, favorisce la concentrazione e permette di allontanarsi per qualche ora dai dispositivi digitali. Stiamo portando avanti tornei e corsi anche per chi si avvicina per la prima volta agli scacchi, registrando una buona partecipazione dai comuni limitrofi. L’ASD Montella è inoltre impegnata in progetti europei come Erasmus+, che promuove scambi culturali tra giocatori, istruttori e volontari. L’invito è a vivere un Carnevale diverso, condividendo la passione per gli scacchi qui a Grottaminarda».

Per info ulteriori:

327 400 8828

www.irpiniascacchi.it

info@irpiniascacchi.it