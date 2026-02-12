Olimpiadi della Matematica, al Convitto Nazionale la gara con 190 studenti

Si è svolta nella mattinata di ieri, 11 febbraio 2026, presso il Convitto Nazionale di Avellino, la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica: una selezione di 190 alunne e alunni provenienti da vari Istituti della Provincia di Avellino ha preso parte alla competizione. Presenti anche gli alunni del Liceo Classico e Classico Europeo, annessi al Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, a dimostrazione di quanto valore si dia al Classico alla matematica, disciplina fondamentale per sviluppare il pensiero logico-critico e l’astrazione, che si integra perfettamente con la formazione umanistica. La matematica, come le lingue antiche, permette di comprendere la realtà e sviluppare un approccio critico.



La gara provinciale rappresenta la seconda fase delle Olimpiadi della Matematica; la prova comprende 12 quesiti a risposta multipla, 2 problemi a risposta numerica e 3 esercizi dimostrativi.

I primi tre classificati parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico, nel mese di maggio 2026.

Il progetto Olimpiadi della Matematica rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze e le relative gare rappresentano un momento fondamentale di divulgazione e di scoperta. Non si compete per un punteggio, si compete per misurarsi con idee nuove, per sviluppare strategie e, soprattutto, per scoprire quanto la matematica sia un’attività creativa, aperta e stimolante.