Tribunale, nell’Aula Livatino il giuramento dei nuovi avvocati

AVELLINO- “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. La formula che davanti al Consiglio dell’Ordine e dopo l’appello del segretario Francesco Castellano, questo pomeriggio è stata pronunciata ventuno volte dai nuovi avvocati iscritti al Consiglio dell’ Ordine di Avellino nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia. Un momento solenne, quello aperto dall’intervento del presidente del Consiglio dell’ Ordine Fabio Benigni, che, rivolgendosi ai nuovi avvocati ha voluto ricordargli che “la formula che i nuovi avvocati a breve andranno a recitare, esalta la funzione sociale dell’Avvocatura. Quella funzione di raccordo tra le istanze che provengono dalla collettività e la magistratura”. I ventinove nuovi avvocati che hanno giurato sono: Luca Amodio, Alberto Maria Barbato, Felicia Bruno, Andrea Cella, Gianluca Costanzo, Maria Lourdes Fabrizio, Fabio Mattia Festa, Michele Forte, Carmine Lanzillo, Carmen Lauro, Filomena Floriana Mignone, Vincenzo Montagna, Licinia Musto, Michela Romano, Francesco Rosa, Sabino Rotondi, Chiara Santaniello, Gianmarco Santoro, Alberto Soleiman Ali Sharif, Emanuele Spina, Tecce Giampiero.