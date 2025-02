Carnevale delle Culture: un viaggio tra tradizioni e musica a Montemarano

Venerdì 28 febbraio, alle ore 21:00, l’Auditorium scolastico di Montemarano si trasformerà nel palcoscenico di una serata straordinaria, un’occasione unica per celebrare le tradizioni locali e le culture che si intrecciano nella musica e nella danza. Nell’ambito del Carnevale di Montemarano, il “Carnevale delle Culture” promette di essere un evento emozionante che unisce diversi linguaggi e tradizioni artistiche.

L’evento, organizzato dalla Scuola di Tarantella Montemaranese e dal Carnevale di Montemarano, ha come obiettivo quello di promuovere e far conoscere la cultura popolare. L’atmosfera della serata si preannuncia avvolgente e vibrante, con la promessa di un viaggio che coinvolgerà il pubblico in un turbine di emozioni.

La serata avrà inizio con l’immancabile esibizione della Tarantella di Montemarano, simbolo indiscusso della tradizione locale, che darà il tono a un’esperienza carica di energia e passione. La danza, sempre capace di catturare l’anima, accompagnerà il pubblico nel cuore pulsante delle tradizioni montemaranesi, coinvolgendolo in un abbraccio collettivo di ritmi travolgenti.

Roberto D’Agnese, direttore artistico della serata, ha dichiarato: “Sono molto ma molto contento e soddisfatto. Da 15 anni con la Scuola e Accademia di Tarantella Montemaranese stiamo portando avanti un importante percorso di divulgazione e promozione della nostra cultura popolare. La creazione di weekend turistici è stato sempre uno dei nostri obiettivi primari, al fine di rendere la cultura popolare un momento produttivo per tutta la comunità. Inoltre, abbiamo sempre creduto nel confronto con le culture per creare dei momenti di crescita culturale.”

Il programma della serata include anche la presentazione di due iniziative fondamentali: il concorso Tarantella Mirabilis e Tarantella For Africa. Entrambi i progetti sono volti a sottolineare l’importanza della musica come linguaggio universale capace di unire culture diverse.

A seguire, Mattia Dell’Uomo guiderà il pubblico in un viaggio musicale dal titolo “Suoni e storie ai piedi dei Monti Ernici”.

Il clou della serata sarà la partecipazione di Mimmo Cavallaro, uno dei più noti interpreti della musica popolare del Sud Italia.

A chiudere la serata, un’ulteriore esibizione della Tarantella di Montemarano coinvolgerà tutti in un’esplosione di energia e passione. Un finale che, come la danza stessa, rispecchia l’anima vibrante e coinvolgente di questo straordinario evento.

Il Carnevale delle Culture è quindi un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera unica, che celebra la ricchezza della cultura popolare e il dialogo tra diverse tradizioni.