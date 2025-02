Identificato il cadavere sull’isola di Procida: è un 73enne di Cervinara

Il cadavere ritrovato sulla spiaggia della Chiaiolella, sull’isola di Procida, è stato identificato. Si tratta di un uomo di 73 anni, originario di Cervinara, in provincia di Avellino. La sua scomparsa era stata denunciata sabato 1 febbraio e il corpo senza vita è stato ritrovato dai carabinieri nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, riverso sull’arenile.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Ischia e della stazione di Procida per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del Nuovo Policlinico dell’Università Federico II di Napoli per l’autopsia, che potrebbe fornire ulteriori dettagli utili. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il corpo sia stato trasportato sulle rive di Procida dalle onde del mare.

Non è ancora chiaro come l’anziano sia arrivato sull’isola e sono in corso indagini per ricostruire i suoi spostamenti nelle ultime ore. Il corpo, oltre ai segni di annegamento, presentava anche alcuni traumi, che potrebbero essersi verificati prima o dopo la morte. Le forze dell’ordine continueranno a investigare per fare luce su quanto accaduto.