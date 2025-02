Approvato in Parlamento l’ordine del giorno per accelerare la messa in sicurezza della Galleria del Monte Pergola

“Abbiamo portato all’attenzione nazionale una problematica importante del nostro territorio. Il governo, infatti, si è impegnato a completare in tempi rapidi la realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza e riapertura di uno snodo cruciale per la viabilità come la Galleria del Monte Pergola. È tempo di mettere fine alle incertezze: questo snodo è fondamentale per la circolazione da e per Avellino e Salerno”. Lo annuncia in una nota, Toni Ricciardi, vicepresidente del Pd alla camera “Stiamo parlando di un asse viario importante per il territorio, ovvero, la galleria del Monte Pergola, nota agli abitanti locali per la galleria di Solofra, che collega due province; è uno snodo cruciale per raggiungere l’ateneo di Salerno e il plesso di Fisciano, per raggiungere l’ospedale Agostino Landolfi, per collegare la A16 alla A3 e, soprattutto, interessa il polo conciario di Solofra e una larga fetta della popolazione di quel territorio. Da tempo segnaliamo la grave situazione che interessa la galleria e che si riverbera su tutto il sistema infrastrutturale viario comprensoriale della valle dell’Irno. Ora mi aspetto che il governo sia conseguente all’impegno preso per chiudere questa emergenza infrastrutturale che è ormai oggetto di interlocuzione istituzionale tra gli amministratori locali dei comuni e la prefettura. Sono necessari e improcrastinabili una serie di interventi per la rapida messa in sicurezza di questa infrastruttura strategica per il territorio irpino. Ora si finisca l’opera il prima possibile. Vigileremo sull’impegno preso dal governo nell’aula della Camera”. Così conclude Ricciardi.