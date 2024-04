Carmine e Gianluca orgoglio d’Irpinia: record del mondo spingendo la carrozzina

42 km in 2 ore, 46 min e 59 sec. Guinness World Record per i montoresi Carmine Federico e Gianluca Russo, detentori del nuovo record del mondo di maratona spingendo la carrozzina alla Wiz Air Milano Marathon 2024. Il record detenuto era di uno spagnolo per 2.52.39.

Gianluca, 38 anni, ha subito un grave incidente d’auto undici anni fa che lo ha privato della capacità di camminare. Da allora, non ha mai smesso di lottare. Carmine, 40 anni, è un corridore veloce: ha registrato 34 minuti nei diecimila metri, 1 ora e 16 minuti nella mezza maratona e 2 ore e 36 minuti nella maratona completa. Anche se la velocità spingendo la sedia a rotelle non è la stessa, il loro impegno susciterebbe l’invidia di molti corridori. Oggi, il loro trionfo è stato mondiale.

“Il sogno che avete realizzato è diventato il sogno di tutti noi. L’intera comunità ha assistito ai vostri allenamenti per mesi lungo le strade della nostra città, testimoniando la vostra passione, determinazione, energia, sacrifici e desiderio di vincere. Anche se la vittoria è arrivata oggi, per noi avevate già vinto. Carmine e Gianluca, siete stati eccezionali. Vi aspettiamo per celebrare insieme” ha dichiarato il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto.