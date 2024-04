Avellino, poker al “Liguori”. Doppietta di Patierno, lupi al secondo posto momentaneamente 

Un super Avellino rifila un poker alla Turris al “Liguori” di Torre del Greco e si prepara nel migliore dei modi allo scontro diretto di lunedì prossimo contro il Benevento al Partenio – Lombardi. Per i biancoverdi il mattatore della serata è stato ancora una volta bomber Patierno, autore di una doppietta, che sale a quota 18 reti stagionali e poi De Cristofaro e Liotti chiudono i conti.

Una gara molto sentita dalle due squadre anche perchè in palio c’era tanto ma che si chiude nella prima parte del primo tempo quando Gori serve Patierno che viene travolto in area di rigore da Maestrelli: l’arbitro concede il penalty e sventola il cartellino giallo al giocatore corallino che però eè il secondo e costringe la Turris a giocare in 10 i restanti minuti della gara. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante biancoverde che insacca. Al 35′ Patierno chiude la gara: colpo di testa in area di rigore dell’attacante che trafigge Marcone e porta i lupi sul 2 a 0. Il tempo si chiude con questo parziale.

Al rientro in campo per la ripresa, non ci sono Esempio e D’Ausilio entrambi espulsi all’intervallo dal direttore di gara. Poi l’Avellino cala il tris con De Cristofaro che servito a Llano insacca la porta corallina portando i lupi sul 3 a 0. La partita non ha molto da dire con i biancoverdi con Liotti chiudono la partita sul 4 a 0.

L’Avellino batte la Turris e si piazza momentaneamente al secondo posto in attesa di domani sera tra Benevento e Juve Stabia che potrebbe regalare alle vespe la matematica promozione in serie B.