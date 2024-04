Amministrative Avellino, il Centrodestra stringe il cerchio sul nome del candidato sindaco

Fatto il candidato sindaco nel centrosinistra (Antonio Gengaro), il cerchio attorno al nome dell’alfiere che guiderà invece la coalizione di Centrodestra alle amministrative in città si stringe sempre più. Probabile che il candidato sindaco verrà deciso durante la ruinione in programma questo martedì alla presenza dei riferimenti dei partiti della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Democrazia Cristiana. All’incontro saranno presenti soprattutto l’onorevole Gianfranco Rotondi e il sindaco di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino, candidato degli azzurri alle Europee.

Si parte dal nome del giornalista Rai Rino Genovese, che tuttavia nel caso in cui decida di scendere in campo lo farà solo con una compagine civica. Ipotesi, quest’ultima, che appare piuttosto remota considerando che i partiti di centrodestra e in particolare FdI, seppur aprendo alle esperienze civiche, pretendono che la coalizione che si presenterà agli elettori sia inserita in un perimetro politico riconoscibile. Da qui l’ipotesi di candidare il coordinatore provinciale dell’Udc Gennaro Romei o uno tra i dirigenti irpini di Fratelli D’Italia Ettore De Conciliis e Modestino Iandoli.

Sullo sfondo la posizione del consigliere regionale Livio Petitto. Il capogruppo in Regione di Moderati e Riformisti, qualora il sindaco dimissionario Gianluca Festa non dovesse essere della partita, aprirebbe a un’interlocuzione proprio con il centrodestra, anche se lo stesso ha ribadito di non essere disposto eventualmente a guidare lui stesso la coalizione.

Resta, infine, la candidatura lanciata da Primavera Meridionale di Lazzaro Iandolo, lo stesso tuttavia ha fatto sapere di essere pronto a compiere un passo di lato nel nome di una convergenza più ampia.