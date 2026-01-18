Scegliamo Monteforte: “Ricorso atto dovuto per legalità e trasparenza”

Si riporta la nota di Scegliamo Monteforte:

Il ricorso presentato in relazione all’esito elettorale non rappresenta né un atto polemico né una reazione emotiva, ma un passaggio istituzionalmente doveroso verso chi si è impegnato con serietà e responsabilità nel percorso elettorale e, soprattutto, verso i 2.350 cittadini che hanno espresso fiducia in questo progetto politico, al pari di coloro che hanno sostenuto l’altra coalizione.

L’iniziativa è finalizzata esclusivamente alla tutela della legalità, della trasparenza e della correttezza delle procedure democratiche. Il ricorso non è uno strumento per alterare il risultato elettorale, ma un mezzo previsto dall’ordinamento per garantire che ogni passaggio si svolga nel pieno rispetto delle regole. Qualora accolto, l’unico esito possibile sarebbe il ritorno alle urne, nell’interesse esclusivo della chiarezza istituzionale e della certezza del diritto.

Riteniamo che il rispetto delle regole democratiche, la fiducia nelle istituzioni e la salvaguardia della volontà popolare siano valori fondamentali, che devono essere tutelati sempre, indipendentemente da qualsiasi esito politico.