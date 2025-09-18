Ad Atripalda una seconda vita per i libri

Nuova iniziativa culturale ad Atripalda: la Biblioteca Comunale “Leopoldo Cassese” ha ricevuto numerose donazioni di libri e alcuni dei volumi, già presenti nelle collezioni o non pienamente in linea con il patrimonio librario, saranno messi a disposizione dei cittadini che vorranno portarli a casa.

“Un piccolo gesto per continuare a far circolare la cultura, senza lasciare nessun libro dimenticato”, ha scritto il sindaco Paolo Spagnuolo annunciando l’iniziativa. I testi saranno resi disponibili gratuitamente presso la Biblioteca Comunale nei prossimi giorni.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale con delega alla Cultura, Lello Barbarisi: “I libri sono un bene prezioso che non deve restare chiuso in un cassetto. Con questa iniziativa, vogliamo dare una nuova vita ai volumi donati, permettendo a chiunque lo desideri di arricchire la propria libreria personale. È un modo semplice ma concreto per alimentare la passione per la lettura e rafforzare il legame tra la Biblioteca e la nostra comunità”.